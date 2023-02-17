برشلونة يكشف طبيعة إصابة بيدي

2023/02/17 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي برشلونة، طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه بيدري، خلال مباراة مانشستر يونايتد، على ملعب الكامب نو، في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي وانتهت 2-2.

وسقط بيدري على أرض الملعب في الدقيقة 40، ولم يستطع استكمال اللقاء، وغادر الملعب مقابل دخول سيرجي روبيرتو.

وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "بيدري تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن، سيجري اللاعب، المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة بشكل أدق".

من جانبها، قالت صحيفة "سبورت"، إن بيدري طلب التبديل قبل نهاية الشوط الأول، بعد شعوره بعدم الراحة في عضلات الفخذ بالساق اليمنى.

وتأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور، بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة خلف ريال سوسيداد.

أما برشلونة فشارك في الدوري الأوروبي، بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال.

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