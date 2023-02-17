شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر بتحذير خطير : اميركا ستتدخل في العراق لهذا السبب.. | كلام معقول

2023/02/17 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AvAanEjoXuU

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