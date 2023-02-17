2023/02/17 | 00:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bnHWIaP35Tg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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