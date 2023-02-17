2023/02/17 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السوري بشار الاسد مرحبا بوزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في دمشق في 12 شباط/فبراير 2023 © صفحة الرئاسة السورية على تلغرام/اف ب – دمشق (أ ف ب) – شكر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس الدول العربية والصديقة على المساعدات التي قدمتها لبلاده في أعقاب الزلزال المدمّر، وقال إنه كان لها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يشكر “الأشقاء العرب” على مساعداتهم إثر الزلزال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد يشكر “الأشقاء العرب” على مساعداتهم إثر الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).