4 قتلى من الجيش العراقي في اشتباك مع داعش شمال بغداد 

2023/02/17 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنصر من القوات الأمنية يقوم بحراسة زوار متجهين إلى مرقد الإمام الكاظم في بغداد في 15 شباط/فبراير 2023 © ا ف ب أحمد الربيعي بغداد (أ ف ب) – قتل أربعة من عناصر الجيش العراقي الخميس وأصيب سبعة آخرون بجروح خلال اشتباك بينهم ومجموعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة زراعية تقع شمال العاصمة […]

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