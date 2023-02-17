أول تعليق من بايدن بشأن

2023/02/17 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة لديها ما يؤكد أن الأجسام الثلاثة التي تم إسقاطها في المجال الجوي لأمريكا الشمالية مرتبطة ببرنامج بالون التجسس الصيني، ومن المحتمل أن تكون من كيانات خاصة لا تقف وراءها حكومات، حسبما نقلت عنه شبكة "سي أن أن" الأميركية.

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