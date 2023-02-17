إسرائيل: ندعم سيادة أوكرانيا.. وسنساعدها في تطوير نظام إنذار ذكي

2023/02/17 | 02:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي وصل العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت سابق من يوم الخميس، إن بلاده "ستوسع مستوى المساعدات المقدمة لأوكرانيا، وستساعدها في تطوير نظام إنذار مبكر ذكي".

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