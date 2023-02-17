طفل سوري يحلم بلقاء رونالدو.. وتركي آل الشيخ يتدخل

2023/02/17 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ إيصاله بطفل سوري ظهر في فيديو عبر فيه عن رغبته برؤية لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو في السعودية.

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