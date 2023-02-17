بايدن يعتزم التحدث الى نظيره الصيني في شأن المنطاد ولا يريد “حربا باردة” مع بكين

2023/02/17 | 03:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه يعتزم “التحدث الى الرئيس” الصيني في شأن المنطاد الذي أسقطه الاميركيون، مع تأكيده أنه لا يريد “حربا باردة” مع بكين.تحدث بايدن الخميس للمرة الأولى عن سلسلة حوادث وقعت أخيرا: إسقاط منطاد صيني قالت واشنطن إنه كان يقوم بمهمة تجسس في الرابع من شباط/فبراير، […]

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