حملة حكومية تستهدف صانعي المحتوى “الهابط” على الإنترنت تثير جدلاً في العراق

2023/02/17 | 03:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل عراقي ينظر عبر هاتفه الى صانع محتوى عراقي معروف على “تيك توك” عبود سكيبة في 12 شباط/فبراير 2023 © ا ف ب أحمد الربيعي بغداد (أ ف ب) – تلقى منصتا “يوتيوب” و”تيك توك” رواجاً في العراق في أوساط صانعي محتوى ينشرون أحياناً مقاطع خفيفة ومضحكة، وأحيانا إيحائية، لكن هؤلاء مطاردون بتهمة نشر […]

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