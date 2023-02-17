اختطاف ستة أقباط مصريين في ليبيا

2023/02/17 | 03:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة,-(أ ف ب) – اختطف مجهولون ستة أقباط مصريين في ليبيا وطلبوا فدية للافراج عنهم، بحسب ما أفاد الخميس نائب في البرلمان المصري ووسائل اعلام مقربة من الكنيسة القبطية.وقال النائب المقرب من السلطات مصطفى بكري على تويتر “ما زالت العصابات الاجرامية في ليبيا تختطف ستة من المصريين الأقباط منذ نحو أسبوع وتطلب فدية […]

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