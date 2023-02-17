الطبيب الخاص لبايدن يكشف تطورات حالته الصحية

2023/02/17 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الطبيب الخاص للرئيس الأميركي، جو بايدن، في تقرير طبّي نشره البيت الأبيض، الخميس، أنّ الرئيس، البالغ عمره 80 عاماً، يتمتّع "بصحة جيّدة وبالنشاط وقادر على أداء واجباته"، وفقا لوكالة فرانس برس.

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