البيت الأبيض يعلن نتيجة الفحوصات الطبية لبايدن

2023/02/17 | 03:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير طبي أصدره البيت الأبيض، الخميس، حصلت شبكة CNN على نسخة منه، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن (80 عاما) "يتمتع بحالة صحية جيدة، ولائق صحيا لأداء مهام منصب الرئاسة بنجاح".

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