تدهور حالة بروس ويليس بعد المرض الخطير النادر

2023/02/17 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة الممثل الأميركي، بروس ويليس،الخميس، أنه يعاني من نوع من الخرف يسمى "الخرف الجبهي الصدغي" أو "أف تي دي"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

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