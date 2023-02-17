هل يمكن أن تتنازل عن أراض مقابل اتفاق سلام مع روسيا؟.. زيلينسكي يرد

2023/02/17 | 05:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "لن يوافق على التخلي عن أي أرض أوكرانية في اتفاق سلام محتمل مع روسيا"، وحذر من أن ذلك "قد يدفع روسيا إلى العودة" مجددا لاحتلال بلاده.

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