2023/02/17 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة الطالبة الجامعية المصرية التي قضت على يد زميلها ذبحا على مرأى الناس أمام جامعة المنصورة، العام الماضي، رفع دعوى قضائية جديدة ضد الجاني ووالدته للمطالبة بتعويض مادي كبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. عائلة نيرة أشرف تطالب والدة القاتل بتعويض ضخم بسبب "التهكم والسخرية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. عائلة نيرة أشرف تطالب والدة القاتل بتعويض ضخم بسبب "التهكم والسخرية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).