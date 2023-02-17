رحلة إلى واشنطن.. ما الذي حققه الوفد العراقي بزيارته لأميركا؟

2023/02/17 | 09:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الغموض يكتنف زيارة الوفد العراقي الذي ترأسه وزير الخارجية فؤاد حسين لواشنطن، ورغم أن الزيارة استمرت أياما عديدة بيد أن الجانبين الأميركي والعراقي اكتفيا ببيانات فضفاضة بدون الخوض في التفاصيل.

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