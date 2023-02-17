"فايزر" تصنع علاجاً سائلاً للصداع النصفي

2023/02/17 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، اليوم الجمعة، حصولها على نتائج إيجابية في المرحلة الأخيرة من الاختبارات الخاصة برذاذ أنف، مصمم لعلاج الصداع النصفي.

وذكرت "فايزر" إن الدراسة، التي تمت مراجعتها ونشرت في مجلة "لانسيت نيورولوجي"، أظهرت أن عقار الشركة "زافيجيبانت" أثبت أنه "فعال في العلاج الحاد" للصداع النصفي، وأن آثاره الجانبية قليلة.

واختبرت "فايزر" العلاج الجديد على عينة من 1405 أشخاص، أخذ نصفهم جرعة واحدة من الرذاذ، بينما تلقى الباقي علاجا وهميا، وفقا لبيان من الشركة.

وأظهرت تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة للدواء، أن "زافيجيبانت" أثبت فعاليته فيتخفيف الآلام في أقرب وقت، بعد 15 دقيقة من الجرعات، والتخفيف المستمر من ساعتين إلى 48 ساعة بعد العلاج.

كما أنه لم يتم تحديد أي آثار جانبية خطيرة من الدواء، باستثناء الغثيان والحساسية للضوء أو الضوضاء.

لكن لفتت مجلة "لانسيت" في الوقت نفسه إلى أن "هناك حاجة لإجراء المزيد من التجارب، من أجل إثبات سلامة واتساق تأثير الدواء على المدى الطويل".

وقال نائب الرئيس الأول لشركة "فايزر"، وكبير مسؤولي التطوير، جيمس روسناك، إن العقار "لديه القدرة على أن يكون خيارا علاجيا جديدا مهما" للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، "لا سيما أولئك الذين يرغبون في تخفيف سريع المفعول، أو قد يستفيدون من طريقة مختلفة لتناول الدواء بدلا من الأقراص".

يشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلقت عددا من الطلبات لإجازة دواء "زافيجيبانت" للاستخدام، ولكن حتى الآن لا يوجد إجراء مماثل لاستخدامه داخل أوروبا.

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