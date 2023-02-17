2023/02/17 | 09:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0vW-ClZ3Ds8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق دخل في مرحلة اختبار لعلاقاته بالولايات المتحدة رغم "الفيتو الايراني"| اخبار التاسعة 2023/2/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق دخل في مرحلة اختبار لعلاقاته بالولايات المتحدة رغم "الفيتو الايراني"| اخبار التاسعة 2023/2/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).