قوة عسكرية تنفذ استطلاعاً مسلحاً شمالي بغداد

2023/02/17 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قيادة عمليات بغداد: تزامناً مع ذكرى الزيارة الرجبية وضمن الخطط المرسومة لتأمين الحماية لها وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، شرعت قوة من فرقة المشاة السادسة بإشراف ميداني من اللواء الركن قائد الفرقة بعملية بحث وتفتيش واستطلاع مسلح في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وذلك لتجفيف منابع الارهاب ومنع تسللهم واحباط محاولاتهم التي يرومون بهاء الحاق الضرر والاذى بزوار الامام موسى بن جعفر وبهدف منع كل من تسول له نفسه العبث بالامن والاستقرار وتعكير صفو اجواء الزيارة.

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