توقعات الطقس: أجواء صحوة وغائمة حتى الاثنين

2023/02/17 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون الطقس صحواً وغائماً في مناطق عراقية واسعة خلال اليوم الجمعة والأيام الثلاثة المقبلة.

وأفادت الهيئة في نشرة جوية اطلعت عليها (بغداد اليوم) بأن درجات الحرارة مقاربة اما سُجل يوم أمس.

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