فيديو يُظهر لحظة سقوط طائرة مروحية من السماء وتحطمها على الأرض

2023/02/17 | 10:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي اثنان من رجال الحرس الوطني في ولاية تينيسي مصرعهما عندما تحطمت مروحيتهما من طراز “بلاك هوك” العسكرية خلال رحلة تدريبية.

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