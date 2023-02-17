لتزويجها بالقوة في اليمن.. القضاء الأميركي يتهم والد شابة وشقيقها بالاختطاف

2023/02/17 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القضاء الأميركي، الخميس، تهمة الاختطاف إلى والد شابة نيويوركية وشقيقها، بعد أن أرغماها على السفر من المكسيك، حيث كانت تعتزم الزواج من حبيبها إلى اليمن لتزويجها بالقوة رجلا آخر.

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