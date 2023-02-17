الخارجية العراقية: 22 عراقياً أصيبوا جراء الزلزال في تركيا

2023/02/17 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، اصابة 22 شخصا من ابناء الجالية العراقية إثر الزلزال الذي ضرب تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح تابعته (بغداد اليوم) أنه "تم إرسال ثلاث طائرات إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب التركية"، لافتاً الى أن "دبلوماسية الاستجابة الوطنية تواصل جهدها لتقديم أعلى مستويات الدعم للجارتين تركيا وسوريا".

وأشار الصحاف إلى أن "الجانب التركي أبلغ وزارة الخارجية بمذكرة رسميّة، أنَّ عدد الجرحى من أبناء الجالية العراقية إثر الزلزال الذين تمَّ نقلهم الى مستشفيات مختلفة في تركيا بلغ 22 شخصاً".

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