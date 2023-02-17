انخفاض نسبي بأسعار صرف الدولار في بغداد

2023/02/17 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس، انخفاضاً نسبياً في الأسواق المحلية في بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "أسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148,500 دينار لكل 100 دولار".

وأشار مراسلنا إلى أن "بعض مكاتب الصيرفات فقط تشتري الدولار ولا تبيعه والبعض الاخر لا تبيع ولا تشتري بسبب عدم استقرار سعر الصرف في الساعات الصباحية".

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