السلطات الروسية تعلن إحباط هجوم لـ

2023/02/17 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجمعة، إحباط هجوم لتنظيم "داعش" على مؤسسة كيميائية في مقاطعة كالوغا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الامن الفدرالي قوله في بيان إن جهاز الأمن قام بمنع ارتكاب هجوم "إرهابي" على إحدى المنشآت وضد ضباط إنفاذ القانون في منطقة كالوغا.

وأشار البيان إلى أنه "تم اعتقال مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى كان يقوم بالتحضير للعملية".

وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية أعلنت في الثالث والعشرين من شباط الحالي إحباط مخطط "إرهابي" في شبه جزيرة القرم جنوب روسيا.

المصدر: سانا

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