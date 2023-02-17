تهميش الاصل بالمستحبات

2023/02/17 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الحديث عن التراث الاسلامي وخصوصا

الشيعي يحتاج الى توضيح المقصود من

الحديث قبل الحكم على المتحدث ، ودائما

التعرض الى بعض المواضيع التي اعتبرها

الكثير من الشيعة انها من المسلمات

تل

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