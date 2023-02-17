حصيلة ضحايا زلزال تركيا ترتفع إلى 38044 شخصاً

2023/02/17 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية

"آفاد"، اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا

الزلزال المدمر ارتفع إلى 38044 قتيلاً،

مع إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق

المتضررة من الزلزال.

ولفتت إلى وقوع 4323 هزة ارتد

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