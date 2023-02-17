بالصور:مواكب المحافظات تتسابق على خدمة الزوار في الكاظمية

2023/02/17 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اينما تسير في الطرق المؤدية الى مدينة

الكاظمية المقدسة وعن بعد كيلومترات

منها او في داخلها تجد مواكب الخدمة

القادمة من مختلف المدن والمحافظات

العراقية نصبت خيمها لتتسابق في تقديم

افضل الخدمات للزائرين

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