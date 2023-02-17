(73) آلية دعم لوجستي ومفارز صحية ومراكز مفقودين:خدمات كبيرة تقدمها العتبة الحسينية في مدينة الكاظمية

2023/02/17 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمدة تسعة ايام تستمر العتبة الحسينية

المقدسة بتقديم الدعم للعتبة الكاظمية

وزائري ذكرى استشهاد الامام موسى بن

جعفر (عليه السلام) وتقدم خلالها مختلف

انواع الخدمات الطبية والصحية

واللوجستية.

وقال مسؤول

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