البيشمركة: نرصد تحركات مريبة لـ

2023/02/17 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترصد البيشمركة تحركات "مريبة" لتنظيم "داعش" في مناطق جنوب كركوك وأطراف خانقين في ديالى ومخمور في نينوى، وفق نائب رئيس الأركان في القوات الكردية اللواء قارمان كمال.

وقال كمال لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش ما يزال يشكل خطراً، وهناك تحركات مريبة في مناطق جنوب كركوك وأطراف خانقين ومخمور".

وأضاف، أن "هذه التحركات تشكل خطورة كبيرة ويجب التصدي لها بسرعة كبيرة".

وشدد نائب رئيس أركان البيشمركة على "التعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، كون داعش يستغل الفراغات الأمنية في الخطوط الفاصلة بين بغداد وأربيل".

ويوم أمس، اشتبكت قوة من الجيش العراقي مع عناصر من تنظيم "داعش" في منطقة الطارمية شمالي بغداد "كانوا يخططون لاستهداف الزائرين المتوجهين للكاظمية"، وقتلتهم جميعاً لكن المعركة التي استمرت لبضع ساعات أودت بحياة 3 ضباط بينهم آمر القوة المشتبكة وجنود وأصيب بعضهم.

وتشن القوات العراقية المشتركة عمليات تستهدف "خلايا" تنظيم "داعش" في مناطق نائية في كركوك وديالى، وتستخدم الضربات الجوية في بعضها.

والأسبوع الماضي، أعلنت القيادة العسكرية العراقية مقتل "والي ديالى" لدى التنظيم "أبو عبد الرحمن الدايني" بضربة جوية في تلال حمرين.

وفي العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع، بدء تنفيذ خطة لإنهاء مشكلة الفراغات الأمنية بين مناطق انتشار قوات الحكومة الاتحادية وقوات البيشمركة.

وقالت ان حل مشكلة هذه الفرات تتم بطريقتين الأولى "العمليات المشتركة بين الجيش والبيشمركة وتبادل المعلومات الاستخبارية والاستطلاع المسلح، مع وجود مراكز التنسيق المشترك في (مدن) خانقين وكركوك ومخمور والكسك، إضافة للعاصمة بغداد وأربيل".

والطريقة الأخرى وفقاً للوزارة في حينها هي "تشكيل لواءين مشتركيْنِ من الجيش والبيشمركة لسد الفراغات بواسطتهما".

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