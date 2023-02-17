مسؤول أردني

2023/02/17 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفاد موقع أردني، الجمعة، بأن مسؤولاً رياضياً "أفسد" صفقة احتراف لاعب في العراق.

وقال موقع "جفرا نيوز" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "مقرباً من أحد اللاعبين المحليين كشف أن مسؤولا رياضيا معروفا، أفسد صفقة احتراف أحد اللاعبين الأردنيين في العراق، من خلال ابلاغ النادي بأن اللاعب يعاني من اصابات متكررة، ولا يصلح للاحتراف".

وأضاف أن "النادي العراقي، حاول استشارة أحد الشخصيات الرياضية في الاردن، تمهيدا لضم هذا اللاعب، ليأتي الرد بعدم التعاقد معه، في ظل ما يعانيه من اصابات متكررة وفق حديث المسؤول.".

وتابع الموقع الأردني، أن اللاعب، الذي لم يذكر اسمه "علم بما جرى، وابدى امتعاضه من هذا الموضوع، خاصة وأنه لا يعاني من إصابة حاليا، ولكن دون أن يعاتب الشخص الذي تسبب في إفشال صفقة احترافه".

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