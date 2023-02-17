صور تظهر طبيعة الأجواء في مدينة الكاظمية الآن

2023/02/17 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشهد مدينة الكاظمية شمالي بغداد، صباح اليوم الجمعة، تواجد أعداد غفيرة من الزائرين لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأظهرت صور اطلعت عليها (بغداد اليوم)، جوانب من الأجواء التي تشهدها مدينة الكاظمية حالياً.

وفي محافظة ميسان جنوبي العراق، توافد مئات الأشخاص إلى مزار "أحمد أبو سدرة"، حفيد الإمام الكاظم.

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