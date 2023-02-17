المرصد السوري: اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في منطقة منكوبة بالزلزال

2023/02/17 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن قوات النظام السوري اشتبكت مع المعارضة المسلحة خلال الليل في شمال غرب البلاد، للمرة الأولى منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير.

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