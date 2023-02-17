خبراء: زلزال كهرمان مرعش مجرد ‘بروفة’ لزلزال متوقع في اسطنبول

2023/02/17 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “حرييت” التركية بأن الزلزال المتوقع حدوثه، بحسب الخبراء، في مدينة اسطنبول، ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.وكتبت الصحيفة، اليوم الجمعة، […]

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