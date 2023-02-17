2023/02/17 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرقت السفينة الشهيرة "تيتانيك" عام 1912، وأعقب ذلك بحث عن حطامها امتدّ لسنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمتع بمشاهدة حطام سفينة "تيتانيك" تُنشر للمرة الأولى على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمتع بمشاهدة حطام سفينة "تيتانيك" تُنشر للمرة الأولى على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).