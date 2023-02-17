مدير مكتب رئيس الحكومة:

2023/02/17 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ربيع نادر، الجمعة، إن "رواية التطبيع" المزعومة بين العراق وإسرائيل "كذب مفضوح".

وكتب نادر في تدوينة على تويتر اطلعت عليها (بغداد اليوم): "سألني صديق: لماذا لا تردّون على "رواية التطبيع"؟ فسألته: وهل يستحق الكذب المفضوح..



ردًّا؟!".

وأضاف أن "من تزعجه الحقيقة لا يجد سوى اختلاق القصص الخيالية".

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