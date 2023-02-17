هوشيار عبدالله: تجار القضية يسرقون المال العام في الإقليم.. والاحزاب الحاكمة مستمرة في مزايداتها عبر الشعارات الفارغة

2023/02/17 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد السياسي المستقل وعضو مجلس

النواب السابق هوشيار عبدالله سياسات

حكومة إقليم كردستان والأحزاب الحاكمة

في الإقليم والمتعلقة بالإيرادات

المالية والعائدات النفطية، مبيناً أن

حجم الديون التي بذمة حكومة

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