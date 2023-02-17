وزارة الهجرة تواصل عقد الندوات التثقيفية للحد من الهجرة غير الشرعية في المؤسسات الحكومية بجميع المحافظات

2023/02/17 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الحملات التثقيفية التي أطلقتها

وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق

جابرو عقد فرع الوزارة في محافظة

السليمانية ندوةً تثقيفيةً باللغتين

العربية والكوردية وتحت عنوان (الهجرة

غير الشرعية ومخاطرها) ، جاء

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