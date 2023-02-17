2023/02/17 | 13:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات الاتحادية وبناءً على معلومات دقيقة من القاء...

ظهرت المقالة وكالة الاستخبارات تلاحق متهما من بابل لصلاح الدين وبحوزته 47 مليون دينار مزيفة وطابعات أولاً على المسلة.

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