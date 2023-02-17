2023/02/17 | 13:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشف والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، موقف نجله...

ظهرت المقالة ميسي ينهي الجدل حول العودة لبرشلونة أولاً على المسلة.

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