مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: مروجي كذبة رواية التطبيع ذهبوا لاختلاق القصص الخيالية

2023/02/17 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس

الوزراء ربيع نادر أن مروجي كذبة رواية

التطبيع أزعجتهم الحقيقة فذهبوا الى

اختلاق القصص الخيالية.

وقال نادر في تغريدة له على منصة تويتر

ان “صديقاً سألني لماذا لا تردّون ع

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