الدفاع المدني يعلن اخماد حريق مول زيونة

2023/02/17 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق

اندلع، صباح اليوم الجمعة، داخل مول

زيونه التجاري بعد أن أخلت المتبضعين

والكوادر العاملة حيث اندلع حادث حريق

ظهر هذا اليوم الجمعة في الطوابق العليا

داخل مطعم للأكلات ا

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