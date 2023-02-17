العتبة الكاظمية: أكثر من 12 مليون زائر شاركوا بإحياء مراسم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام

2023/02/17 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الكاظمية المقدسة ان أكثر

من 12 مليون زائر شاركوا بإحياء مراسم

ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه

السلام

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