2023/02/17 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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رئيس اللجنة الامنية الخاصة بالزيارة الرجبية يعلن نجاح الخطة الأمنية

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