"حالة مستقرة".. بيان حكومي: نقل الملازم أول الجريح ليث الخيكاني الى تركيا

2023/02/17 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن حالة الصحية للملازم الأول ليث الخيكاني إثر تعرضه يوم أمس أثناء تنفيذه عملية بطولية ضد العناصر الإرهابية في الطارمية.

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