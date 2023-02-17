2023/02/17 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9_s38qSP3I0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ما يفعله خفر السواحل الكويتية والإيرانية بصيادي العراق | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد ما يفعله خفر السواحل الكويتية والإيرانية بصيادي العراق | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).