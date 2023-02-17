2023/02/17 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: خطة تأمين الزيارة الرجبية نجحت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم -
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: خطة تأمين الزيارة الرجبية نجحت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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