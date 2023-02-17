السوداني يشكر الأجهزة الأمنية والعتبة الكاظمية و

2023/02/17 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بذكرى استشهاد الامام الكاظم، فيما وجه شكره الى الأجهزة الأمنية والعتبة الكاظمية و"مواكب" الخدمة لتأمين انسيابية الزيارة.

وقال السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بهذه الذكرى العميقة، جدّد الزائرون ومحبو آل بيت النبّوة، استحضارهم المعاني النبيلة لذكرى الإمام المعذّب في السجون، وأحيوا زيارته في فعل روحاني اتّسم بمظاهر الالتزام والتآخي ونكران الذات والتآصر المجتمعي، فتكلل بالنجاح والتوفيق".

ووجه السوداني بحسب البيان "الشكر والعرفان إلى أجهزتنا الأمنية بكلّ صنوفها وتشكيلاتها العاملة، على السهر والثبات وتأمين انسيابية الزيارة، ومضيّها بسلام وطمأنينة لحشود الزائرين".

واضاف أن "الشكر موصول لكل الأجهزة الحكومية والجهات الخدمية والعتبة الكاظمية المقدّسة وأصحاب المواكب وسائر النشاطات المجتمعية وحشود المتطوعين، الذين أسهموا وقدمّوا وخدموا جموع الزائرين بتفانٍ ومحبة وعطاء".

وختم بالقول: "حفظ الله العراق، وأدام نعمة الأمن والاستقرار على أهله الكرام".

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