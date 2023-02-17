الشرطة البريطانية تنقل لاجئين عراقيين إلى فنادق وتدفع الأجور:

2023/02/17 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أفادت صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية، اليوم الجمعة، بزيادة أعمال العنف ضد فنادق في بريطانيا يقيم فيها لاجئون أغلبهم من العراق.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "السلطات البريطانية وبشكل غير معتاد، بدأت بوضع اللاجئين القادم أغلبهم من العراق، وإيران واريتريا، في فنادق بريطانية على نفقتها، الأمر الذي اثأر حفيظة البريطانيين".

وأضافت أن "الفنادق التي تعاني من تراجع في الدخل خلال الفترة الحالية بسبب انتهاء الموسم السياحي، كانت سعيدة باستقبال اللاجئين، فيما وجدت السلطات البريطانية في تلك الفنادق فرصة لتقليل الزخم على مخيمات اللجوء، والتي قاد الاكتظاظ داخلها الى وقوع قتلى خلال العامين الماضيين".

وقبل أيام، وقع هجوم على فندق يضم طالبي لجوء عراقيين من قبل مجموعة وصفتهم الصحافة البريطانية بـ"المتعصبين"، وقد اضطرت قوات الشرطة للتدخل من أجل منع وصولهم إلى الفندق ونجحت بتفريقهم لاحقاً.

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